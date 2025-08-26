Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programında açıklamalarda bulundu. Zaferin yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan konuşmasında, Gençler dünyaya biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferinin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. ifadelerini kullandı. Suriyedeki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de huzurunun teminatı Türkiyedir. diyen Erdoğan, Yönünü Ankaraya ve Şama dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız. dedi.