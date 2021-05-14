Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması: Haziran ayında önemli ölçüde gevşetilecek... / 14.05.21

Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası merakla beklenen normalleşme takvimi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğandan beklenen açıklama geldi. Erdoğan, 17 Mayıs tarihinde yapılacak Kabine Toplantısını işaret etti, tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. Erdoğan, mayıs ayında ihtiyatlı olunacağını belirtirken, haziran ayında ise tedbirlerin önemli ölçüde kaldırılacağını bildirdi. Erdoğan, önlemlerin vatandaşların sağlığı için uygulandığının da altını çizdi. İşte Başkan Erdoğanın normalleşme takvimi ile ilgili yaptığı açıklamanın tüm detayları...