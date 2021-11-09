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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir / 09.11.21
Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir / 09.11.21

Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir / 09.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir / 09.11.21

Sabah 01:59
02

Meral Akşener'in yalanı çöktü! Korucu başkanı dediği kişi özel güvenlik görevlisi çıktı! / 09.11.21

Sabah 01:50
03

Bakan Dönmez'den 'yeni müjde' açıklaması: Gün sayıyoruz... / 09.11.21

Sabah 01:42
04

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında şok gelişme! / 09.11.21

Sabah 01:36
05

Lütfü Türkkan'ın aşağılık sözlerine sahip çıkan Akşener, Başak Demirtaş’a destek çıkmıştı / 09.11.21

Sabah 01:20
06

Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar" / 09.11.21

Sabah 01:21
07

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu! Servisin içinde sıkışan öğrenciler var / 09.11.21

Sabah 00:41
08

Bahçeli'den Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluk, şerefsizlik, kansızlıktır / 09.11.21

Sabah 02:05
09

3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi... / 09.11.21

Sabah 01:57

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