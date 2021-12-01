Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Uzman olanların maaşları 1000 TL, baş öğretmenlerin 2 bin TL artacak / 01.12.21

Son dakika haberine göre; 20. Milli Eğitim Şurası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Şurada Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara seslendi. Erdoğan, öğretmenlere müjde verdi, Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. dedi. Erdoğan, Öğretmen Meslek Kanunu ile ilgili ise, Kısa sürede Meclise gelecek. 10 yıl çalışan öğretmenlerimiz uzman olacak ve 1000 TL maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlerimiz sınava girerek baş öğretmen olabilecek. Bu durumda da maaşları 2 bin TL artacak dedi. Erdoğan, profesörlere de orta okullarda müdür olmaları çağrısında bulundu.