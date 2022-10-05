Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesinde Tam Bana Göre Gençlik Festivalinin açılışında konuştu. Festival kapsamında Ankaranın yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Erdoğan, Gençler için tüm imkanlar seferber edildi. Size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. dedi. Başörtüsü ile ilgili Anayasa düzenleme teklifine Hayır cevabını veren CHPye tepki gösteren Erdoğan, Bunlar yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Gelemezler, çünkü dürüst değiller. ifadelerini kullandı.