Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı / 18.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAYKAR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi.