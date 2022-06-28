Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama... / 28.06.22

Son dakika haberler: Başkan Erdoğandan 7den 70e herkesi ilgilendiren müjdeli açıklamalar geldi. Kabine toplantısının ardındna alınan kararları peş peşe açıklayan Erdoğan gençlere ücretsiz seyahat imkanından asgari ücret zammına, memur ve emekli maaş artışından öğretmen atamalarına birçok konuda son dakika duyurularında bulundu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden yaptığı açıklamalara da değinen Erdoğan Son bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki bu zihniyeti taşımak mümkün değildir. Meclisten buradan talep ediyorum: Ek bütçenin Cumhurbaşkanı maaş ödeneğinin kanun maddesinden çıkarılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı.