Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur! / 13.06.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu. Kadıköyde polise yumruk atan HDPli vekile sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bölücü örgütün uzantılarının İstanbulda polisimize saldırmaları provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. ifadelerini kullandı. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla Türkiyenin bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline geldiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor. 2023 hedefimize doğru giderek artan hızda yaklaşıyoruz. ifadelerini kullandı.