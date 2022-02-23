×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna krizi açıklaması: "Herkes laf yapıyor. NATO ne yapacaksa yapmalıdır"
Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna krizi açıklaması: "Herkes laf yapıyor. NATO ne yapacaksa yapmalıdır"

Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna krizi açıklaması: "Herkes laf yapıyor. NATO ne yapacaksa yapmalıdır"

Havuz Grubu

150 Bölüm | 07:09:31
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna krizi açıklaması: "Herkes laf yapıyor. NATO ne yapacaksa yapmalıdır"

Sabah 07:06
02

Uğurcan Çakır'dan taraftarı heyecanlandıran sözler! Kaptan kalacak mı? / 03.03.22

Sabah 01:27
03

Abdullah Avcı dokunuşu! / 27.02.22

Sabah 01:48
04

Trabzonspor'da matematik hesapları! / 25.02.22

Sabah 01:51
05

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci! “Nokta transfer yaptık” / 01.03.22

Sabah 01:52
06

Anthony Nwakaeme'den bayraklı mesaj! Paylaşıma yüzlerce yorum geldi / 23.02.22

Sabah 00:38
07

Türk futbolu alarm veriyor / 26.02.22

Sabah 01:03
08

Beşiktaş’ta parola Ziraat Türkiye Kupası! / 02.03.22

Sabah 01:25
09

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye / 03.03.22

Sabah 03:44
10

Son dakika haber | Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu / 03.03.22

Sabah 01:45
... KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı