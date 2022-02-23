Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna krizi açıklaması: "Herkes laf yapıyor. NATO ne yapacaksa yapmalıdır"

Rusya Ukrayna krizi savaşa dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğandan yeni mesajlar geldi. Afrika Seyahatini yarıda kesen Başkan Erdoğan, Türkiyeye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle toplanacak olan NATO Liderler Zirvesine değindi, Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. NATO ne yapacaksa yapmalıdır! dedi. Erdoğan, Putinin Sovyetler Birliği çıkışını da eleştirdi, Rusya keza bir Sovyet Cumhuriyeti olarak değil, Rusya Federasyonu olarak yoluna devam etti. Dolayısıyla, burada Türk Cumhuriyetlerinin veya diğer ülkelerin kastedildiğini düşünmek istemiyoruz. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kırım konusunda olduğu gibi Donetsk ve Luganks konusunda da Ukraynanın toprk bütünlüğünün savunulacağını ifade etti, Tavrımızı ortaya koyduk. dedi.