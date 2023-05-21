Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP ve İYİ Partinin başını çektiği muhalefete sert tepki gösterdi. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. diyen Başkan Erdoğan, 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için İnşallah 28 Mayısta bu kibir abidelerine hep beraber yeter diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız. ifadelerini kullandı.