Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil! / 21.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya medyasında da geniş yer bulan Afrika ziyaretleri kapsamındaki görüşmelerini tamamladı. Seyahatin sonunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan Büyükelçilerin içişlerimize karışma olarak değerlendirilen ve sert biçimde uyarıldığı olaya ilişkin önemli ifadeler kullandı. Erdoğan ayrıca Suriye'ye operasyon, erken seçim iddiaları ve muhalefetin siyasi cinayetler çıkışlarına ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya Ziyareti Dönüşünde Uçakta Gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşi ve son dakika açıklamaları...