Başkan Erdoğan'dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 'Sözünü verdik' / 07.10.21

Sabah

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili, "Memurlara 3600 ek gösterge sözü veren biziz. Bunu toplu sözleşmeye koyan biziz. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğinin sözünü veren de biziz" dedi. '3600 gösterge ne zaman çıkacak' sorusu bu açıklamayla yanıt bulurken, yeni düzenlemeyle ilgili tüm detaylar da belli oldu.