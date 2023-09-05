Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusyaya yaptığı ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahıl koridoru ve Suriye ile normalleşme hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan; Rusya’nın iki özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanması, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması dedi. Suriye ile normalleşme konusuna da değinen Başkan Erdoğan; Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor ifadelerine yer verdi.