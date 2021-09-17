Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Anında karşılık vereceğiz... / 17.09.21

Sabah

AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefete yüklendi, "Bırakın ülkeyi yönetmeyi, ellerindeki belediyeleri bile yönetemiyorlar. Vaatlerinin altında ezildiler" dedi. Erdoğan, yalan terörüne karşı teşkilatları uyardı, "Her eleştiriye anında yanıt vereceğiz. Her karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.