Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız / 22.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan: Türk dünyası olarak bu hususta insiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. ifadelerini kullandı.