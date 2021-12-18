Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde tarihi mesajlar: Geleceğe damga vuracak kararlar alacağız / 18.12.21

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Kongre Merkezinde Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık temasıyla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderleri karşılarken, aile fotoğrafının ardından açılış oturumuna geçildi. Erdoğan, oturumda bir açılış konuşması yaptı, 2011 yılında Somaliye yaptığı ziyareti hatırlattı. Erdoğan, Dünya kamuoyunun dikkatini Somalideki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somalinin değil, Doğu Afrikanın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik. Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz. dedi.