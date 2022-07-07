Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması: Malezya'da kullanıma sunulmasını planlıyoruz / 07.07.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, Yerli ve milli aşımız TURKOVACın Malezyada kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı.