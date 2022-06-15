Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı / 15.06.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına öğrenci affı müjdesini vererek başlayan Başkan Erdoğan, Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açılıyor. dedi. Erdoğan, TÜSİAD Başkanına da tepki gösterdi, Ey TÜSİADın başına gelen bey efendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın. Önce haddini bil. Sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı ifadelerini kullandı.