Başkan Erdoğan’dan Ukrayna dönüşü çarpıcı mesajlar: "Batı sadece çomak sokuyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi azaltılması için arabuluculuk rolünde Ukrayna giderek resmi temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiyeye dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan: Bir defa şunu çok açık ve net söylemem lazım; bu süreç içerisinde dikkat edilirse Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Böyle bir durum var ortada. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin’le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. ifadelerini kullandı