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Başkan Erdoğan'dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar / 01.03.23

Başkan Erdoğan'dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar / 01.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar / 01.03.23

Sabah 01:01
02

'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar / 01.03.23

Sabah 00:47
03

CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız? / 01.03.23

Sabah 00:32
04

CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…” / 01.03.23

Sabah 00:51
05

Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak / 01.03.23

Sabah 00:42
06

Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı! / 01.03.23

Sabah 00:45
07

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır / 01.03.23

Sabah 02:34
08

Kıl payı ölüm / 01.03.23

Sabah 01:51
09

Mansur Yavaş, yardım için şart listesi sunmuş / 01.03.23

Sabah 01:19
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