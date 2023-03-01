Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz. diyen Başkan Erdoğan, bazı yalan ve iftiralara da video ile cevap verdi. 6 Şubatta meydana gelen depremin ardından bölgede yapılanları tek tek anlatan Başkan Erdoğan, yapılan müdahaleleri, yardımları videolu şekilde izletti.