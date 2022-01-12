Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik / 11.01.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreninde konuştu. Türkiyenin, 2008 yılından bu yana UNESCOya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, Kayıtlı kültürel miras sayımız 21e yükselmiştir. dedi. Erdoğan, 2023 hedeflerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik. Ülkemizi yatırımlarla donattık, geleceğe umutla bakmamızı sağladık. Büyük ve güçlü Türkiyeyi Allahın izniyle inşa edeceğiz. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerini törenle sahiplerine takdim etti.