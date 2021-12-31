Başkan Erdoğan’dan yatırımcılara çok net TL ve kur mesajı! Dövizdeki dalgalanma kontrol altında / 31.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayında gerçekleştirilen ASKON Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Kur üzerinden ülkenin ve milletin felaketi pahasına haksız kazanç sağlama niyetinde olanlar bunun bedelini ödemek mecburiyetinde kaldı. Ülkemiz ve milletimizin selameti için doğru olanı yapmak da boynumuzun borcudur. ifadelerini kullandı. Devletin kurumlarına giderek provokasyon yapan Kılıçdaroğluna tepki gösteren Başkan Erdoğan sende bu dürüstlük yok, Merkez Bankası bağımsız değil diyor, Merkez Bankası seni kabul etti, sen bağımsız değilsin, senin ipinin kimlerin elinde olduğunu merak ediyorum. dedi