Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHPnin Türkiye Büyük Millet Meclisine TBMM sunduğu başörtüsü teklifine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğluna seslenerek Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Böylece CHPye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. ifadelerini kullandı. Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan CHPnin Anayasal düzenleme çağrısına hayır diyeceğine ilişkin soruya Olacağı buydu zaten, çünkü bunlar dürüst değil dedi.