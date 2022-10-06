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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım / 06.10.22
Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım / 06.10.22

Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım / 06.10.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım / 06.10.22

Sabah 02:21
02

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile 4x4’lük imza / 30.09.22

Sabah 00:39
03

Andrea Pirlo'nun çöküşü / 05.10.22

Sabah 01:47
04

İnsanlık gemisi: Kurtuluş! Türkiye Yunan halkına umut ve barış taşıdı / 06.10.22

Sabah 02:30
05

HDP'nin çağrısıyla sokakları karıştırdılar! "Acımızı asla dinmez" / 06.10.22

Sabah 02:25
06

CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü / 06.10.22

Sabah 02:10
07

CHP FETÖ’cü Erkan Karaarslan'a çalıştı! 80 ihalenin 75’ine yalnızca o katıldı / 06.10.22

Sabah 01:46
08

Adalet Bakanı Bozdağ'da 'Yeni Anayasa' açıklaması! 'Talimatı aldık çalışmalara başlıyoruz" / 06.10.22

Sabah 00:25
09

Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor / 06.10.22

Sabah 01:39
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