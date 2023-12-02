Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerle ilgili net mesaj verdi. Erdoğan; Ne olur ne olmaz, şimdi konuşulmaz. İstanbulda da, Ankarada da parti teşkilatımın içerisinde görevli olan arkadaşlarım çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmaları belli bir noktaya getirdikten, müracaat süreleri bittikten sonra biz de açıklamamızı yaparız. Bizleri mahcup edecek isimleri Allah’ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır. dedi