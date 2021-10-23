Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız... / 23.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir programını sürdürüyor. Erdoğan, 52 fabrikanın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu, yerli otomobil ile ilgili iddialı konuştu. Erdoğan, TOGG ile elektrikli araçlar piyasasında öncelikli yer alındığını, şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade etti. Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir." dedi.