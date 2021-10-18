Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız / 18.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola’da Türkiye-Angola İş Forumu’na katıldı. Erdoğan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan’a Angola’da ‘kaliteli, nitelikli hastaneler yapabilir, üniversite yapabiliriz. İş insanlarımız bunları süratle yapmaya muktedirdir’ dedik. Tüm bunların yanında, salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk” dedi.