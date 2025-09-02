Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katıldı. Zirve dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Görüşmede ikili ilişkiler ve yatırım konularını ele aldık. Ticaret ortağımız Çin ile ekonomik ilişkilerimizi daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. ifadelerini kullandı. Suriyedeki gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, Komşumuz Suriye’de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyor, birlik ve beraberliğini önemsiyoruz. Yakın geçmişte yaşananlar göstermiştir ki; Suriyedeki huzursuzluk, en fazla bize yansıyor. Bunu görmemiz lazım. Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere, ne biz göz yumarız, ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. dedi.