Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu / 20.08.21

Sabah

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın afetler nedeniyle 2 kez ertelenmesinin ardından dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ve alınan kararların detayları belli oldu. Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum" dedi. İşte aşılamadan kovid-19 tedbirlerine, okullarda yüz yüze eğitimden afet bölgelerinde atılacak adımlara birçok konuda Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı son dakika kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları