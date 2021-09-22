Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında / 22.09.21

Sabah

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün BM Genel Kurulu'na hitap etti. Yaptığı konuşmada "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan'ın koronavirüs pandemisiyle ilgili kullandığı çok önemli ifadeler dünya basınında geniş yer aldı. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve yerli aşı müjdesi...