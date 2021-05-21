Başkan Erdoğan'ın adına hatıra ormanı kuruldu! Kuzey Marmara Otoyolu'na tam 4.7 milyon ağaç dikildi... / 21.05.21

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışı Başkan Erdoğanın katılımı ile gerçekleşti. Törenden sonra Başkan Erdoğan, ilk test sürüşü için aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan, otoyoldaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Öte yandan Türkiyenin ulaşımdaki en büyük yatırımlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu, çevreci özelliği ile ülkeye nefes de olacak. Proje kapsamında Başkan Erdoğanın adına hatıra ormanı kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğana takdim etti.