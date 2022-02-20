Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor / 20.02.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yönlendirmesiyle Türkiye, kara kıta ile ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere çok sayıda Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, 20-23 Şubatta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretlerini ardından 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.