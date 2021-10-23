Başkan Erdoğan'ın çağrısı ses getirdi: "Erdoğan haklı, BMGK'yı yenilemek gerekiyor" / 23.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısı için sıklıkla dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" sözleri dünyaca tartışılan bir doktrin haline geldi. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunan herkesin diline pelesenk olan ifadelere beş ülke içinde ilk sarı ışığı yakan Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan haklı" sözleriyle destek verdi.