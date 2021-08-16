Başkan Erdoğan’ın ‘kurtarılma operasyonu gözlerimizi yaşarttı’ demişti! O bebeğin babası SABAH'a konuştu / 16.08.21

Sabah

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Mahallesini de vurdu. Babaçay Mahallesinde bulunan 80 haneden 38'i suya gömüldü, birçok insan sele kapılarak yaşamını yitirdi. Afetin yaşandığı gün Babaçay Mahallesinde bir evin çatısında saatlerce yardım bekleyen 15 aylık bebek ve ailesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın nefes kesen operasyonu ile kurtarılmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da gerçekleştirilen bu kurtarma operasyonuna dikkat çekerek, "O operasyon bizi rahatlattı. Sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı" demişti. O bebeğin babası SABAH'a konuştu. Baba Özcan Kabakaya "helikopteri görünce birbirimize sarılıp ağladık. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.