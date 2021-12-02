Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin detayları belli oldu! Üretim, istihdam, yatırım için kredi muslukları açılıyor / 02.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketi binlerce firmaya nefes aldıracak. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek. Bu destekten yararlanan işverenler her bir işçi için bu yıl 1165 liraya tutarında destek alacak. Bu paketle 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak. İmalata Dayalı İthal İkame Desteğiyle de teşvik belgesi alarak 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yer alan illerde yatırım yapacak işletmelere Kredi Garanti Fonu kefalet sağlayacak.