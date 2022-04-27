Başkan Erdoğan'ın müjdelediği İMECE 15 Ocak'ta yola çıkıyor / 27.04.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın önceki gün Kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşmasında müjdesini verdiği, Yerli ve milli imkânlarla geliştirip üretilen 15 Ocakta uzaya fırlatılacak İMECE uydusu dünyanın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü görünürlük sağlayacak. Haritalamadan, tarım uygulamalarına kadar pek çok alandaki veri eksiğini tamamlayacak İMECE, 680 kilometrede hizmet edecek. Yerli kamerayla 48 saat içinde görüntü verecek. Fırlatılmak üzere ABDye gönderilecek olan İMECE yüksek ihracat potansiyeli taşıyor.