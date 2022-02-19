Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Cemevleri için önemli adımlar / 19.02.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesine yönelik talimatı üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları harekete geçti. İki bakanlığın koordinasyonunda Milli Birlik ve Beraberlik başlıklı çalışma başlatıldı. Çalışmalarla 16 ildeki tüm ihtiyaçlar giderildi, 20 ildeki taleplerin mart, 22 ilin taleplerinin ise haziran ayında yerine getirilmesi planlanıyor. Öte yandan; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 17 cemevinin projesine maddi destek verildi, 5 yeni cemevi yapıldı.