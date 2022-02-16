Başkan Erdoğan'ın ziyareti BAE medyasında! O sözlere dikkat çekildi / 16.02.22

Başkan Erdoğanın Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı iki günlük resmi ziyaret BAE basınında geniş yankı uyandırdı. Başkan Erdoğanın İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız sözlerine dikkat çeken gazeteler, konuşmanın içinden önemli bir kısmı başlıklarına taşıdı. İşte haberin ayrıntıları...