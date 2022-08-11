Son dakika haberi...Hükümetten enflasyonla mücadele kapsamında; piyasanın dengesini bozanları hizaya getirecek peş peşe adımlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri ve et fiyatları için indirim büyük indirim haberini verdi. Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerininde 40a yakın ürününde süratle indirime gidileceğini açıklarken, Büyük baş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da otomobil satışlarına 6 ay-6 bin km sınırı getirileceğini açıkladı. Sektör temsilcileri bu hamlenin araç satışında fahiş fiyatla mücadelede önemli bir hamle olduğunu ifade etti.