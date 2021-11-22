Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor! Asgari ücretten yerli aşıya işte kabine toplantısı gündemi / 22.11.21

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Kabine toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar masada olacak. Yıl sonu yaklaşırken devam eden asgari ücret gündeminin de masada olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın çalışanların enflasyona ezdirilmemesi konusundaki açıklamalarının ardından talimatlandırılan ilgili bakanlıkların konuyla ilgili çalışmalara dair sunum yapması beklenirken kabine toplantısı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.