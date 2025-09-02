Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingin şeref konuğu olarak Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı. Zirve dönüşünce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğanın gündeminde, Rusya Ukrayna Savaşı, Zengezur Koridoru, Filistin’de devam eden İsrail zulmü, Terörsüz Türkiye süreci ve Türkiye’deki muhalefet sorunu vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin Sinop’taki füze denemeleri balıkları rahatsız ediyor sözlerini değerlendiren Başkan Erdoğan, Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden ifadelerini kullandı.