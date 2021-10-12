Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama: Başlıyoruz / 12.10.21

Sabah

Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan dış ve iç politikaya dair kritik açıklamalarda bulundu. Sınırlarımıza yönelik terör tehdidine dair operasyon sinyali veren Erdoğan terör işbirlikçilerine de "Artık bardak taştı" mesajını verdi. Erdoğan ayrıca yurt içinde fahiş fiyatla mücadeleden koronavirüs önlemlerine, okullarda yüz yüze eğitimden öğretmenlerin antijen testine kadar birçok önemli kararı da açıkladı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar