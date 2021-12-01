Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız / 30.11.21

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Küresel salgın döneminde her şeyden önce Türkiyenin üç çeyrekte de pozitif bir ayrışma ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Bizim tahminimiz asgari yüzde 10 büyüme ama bu 10un üzerine de çıkabilir. dedi. Faiz konusunda net mesajlar veren Başkan Erdoğan, Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda 2002den bu yana önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 15,3 kat arttı. İşçilerimizin satın alma gücünü yükselteceğiz. dedi.