Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili net mesaj: Bunun bedelini ödeyeceksiniz / 25.12.21

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantepte pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili çok net mesaj verdi. Erdoğan, Gaziantepte AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorlar, böyle bir dertleri yok. Şimdi ailesini kandırmaya çalışıyorlar. Kandıramayacaksınız, bunun da bedelini ödeyeceksiniz dedi. Erdoğan, Asiyenin tedavisinin en iyi şekilde yapılacağını, tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. Erdoğan, Asiyenin apartman görevlisi babasının da o siteden alınarak, çok daha ideal bir işe yerleştirileceğini ifade etti. İşte Başkan Erdoğanın son dakika açıklamaları...