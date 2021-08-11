Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırmıştı! Eray Çakın'dan şaşkına çeviren savunma / 11.08.21

Sabah

İstanbul Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak elindeki su şişesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın’ın yargılanmasına başlandı. Çakın, mahkemedeki savunmasında “Şişeyi yere atmak istemiştim. Neşe Nur Akkaya ayağa kalkıp üzerime gelince şişe elimde kaldı, yere atamadım. Ben de 2-3 kez yüzüne vurdum” dedi. Hakim bu savunma karşısında “O nasıl şey? Yere atmak ayrı, şişeyi yüzüne vurmak ayrı şey” ifadesini kullandı. Çakın “Benim de ailemde başörtülüler var. Kadınlara özellikle daha hassa davranırım. Bir kadınla böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum” dedi.