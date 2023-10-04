Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksalın önderlik ettiği bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada, TİP, EMEP, PKKnın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP ve LGBT savunucusu EŞİK Platformu üyeleri yer aldı. Açıklamada LGBT için bir ittifak kurulduğu belirtildi. CHP, Yeşil Sol Parti ve TİPin yaptığı bu açıklamaya AK Partiden yanıt geldi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın hakları ve aile bütünlüğü birbirinin hasmı, rakibi, alternatifi değildir. Hem kadın güçlensin, hem aile bütünlüğü korunsun diye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. dedi.