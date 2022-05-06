Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar / 06.05.22

Hava Harp Okulu’nda FETÖ’cü yapılanma savcılığın titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı. FETÖ/PDY’nin itirafçısı, ‘Fethullah Gülen’e zarar gelmesin diye el bombasının pimini çekip kendini patlatır mısın’ sorusuna samimiyet gösterişini, FETÖ elebaşı Gülen’le nasıl ve ne görüştüğünü, öğrencilere yaptıkları işkenceyi anlattı. Savcılık ise hain örgütün ülkeyi adım adım nasıl kana buladıklarına ve yapılanmanın detaylarına ilişkin en çarpıcı gerçekleri, “FETÖ/PDY mensupları bazı öğrencilere işkence ve fena muamele yaparak okuldan ayrılmalarını temin etmişken, örgüt mensubu üyelerinin yoğun bir şekilde Hava Harp Okulu’ndan mezun olmalarını sağlayarak ve en güvendikleri FETÖ/PDY mensubu pilotlara darbe girişiminde ülkemizi kana bulamalarına sebebiyet vermiştir” cümleleriyle ifade etti.