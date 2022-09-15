Cumhuriyet Gazetesi, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç’ın “ASELSAN’ın liyakatli personelleri gönderilerek kurumun içi boşaltılıyor!” iddiası için soru önergesinde yer alan “Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadının sahibi olduğu Baykar’ın önü mü açılmak isteniyor?” sorusuna haberinde yer verdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, CHP’nin iftira peşinde olduğunu ifade ederek sosyal medyadan CHP’yi yalanladı. İşte o açıklamalar…