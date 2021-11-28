Baykar'ın genç mühendisi Tarık Kesekçi'ye veda! Cenazeye Selçuk Bayraktar da katıldı / 28.11.21

Son dakika... Genç İHH’nın Bursa’da düzenleyeceği Teknoloji Kampı’na katılmak için İstanbul’dan yola çıkan Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi yaptıkları kazanın ardından vefat etmişti. Baykarda uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Kesekçiyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşayan Selçuk Bayraktar, Kendisiyle benim AKINCIda çok mesaim oldu. Adeta bir akıncıydı. Cenge giderken de öyleydi, dünyanın farklı yerlerine gittiği fakir ülkelerde çocukları koluna taktığı zaman da öyleydi. dedi.