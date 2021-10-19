Bayraktar ailesinin acı günü! Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Selçuk Bayraktar'dan duygusal konuşma... / 19.10.21

Sabah

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar dün yaşamını yitirdi. Bayraktar'ın cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı. Törene acılı ailesinin yanı sıra birçok siyasi katıldı. Törende konuşan BayKar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi." ifadelerini kullandı.