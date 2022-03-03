Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı / 03.03.22

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye iki taraf ile de iletişim kurabilen tek ülke olarak dikkat çekiyor. Ancak Avrupa ve ABD medyası, Ukraynanın Bayraktar TB-2 SİHAları kullanarak Rusya ordusuna karşı koymasını manipüle ediyor. Hiçbir silahla yapılan operasyon köpürtülmezken, Bayraktar TB-2 SİHAlara şarkı bile yazılmış durumda. Askeri stratejistler, Türkiye ile Rusyanın karşı karşıya getirilmek istendiğini belirtiyor. Bu konuyu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kırana sorduk. Kıran, Bu bir yardım değil, sadece Ukraynaya satılmadı dedi. Kıran, Denge politikasından asla taviz verilmeyeceğini de vurguladı.